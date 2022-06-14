На подполковника полиции Трошина и его подчинённых подали в суд Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Нашумевшая на всю Россию видеозапись, на которой видно, как в центре Екатеринбурга полицейские заставляют стоять граждан на коленях, будет рассматриваться в судебном процессе. Против подполковника полиции Антона Трошина и его подчинённых подал иск автор видео.По словам Александра Сизова, полицейские без причин применили насилие, чтобы помешать ему зафиксировать происходящий среди бела дня произвол: «На перекрёстке улиц Ленина и Пушкина я увидел, как группа граждан стоит на коленях перед сотрудниками полиции, и решил зафиксировать это на видео. Но сотрудники полиции потребовали прекратить видеосъёмку и без предупреждения через 2-3 секунды схватили меня за руку. Подбежавший другой полицейский ударил меня несколько раз по ноге дубинкой».Описанные события происходили 6-го марта этого года. К неадекватно суровым мерам по разгону акции, на которой граждане пытались мирно выразить протест против внешней политики Российского государства, прибегли сотрудники полиции под руководством Антона Трошина. Этот «страж закона» проявил себя ещё во время «скверной недели» в 2019-м году. После этого он ещё не раз демонстрировал особое рвение в деле по подавлению оппозиционных акций и сделал на этом неплохую карьеру. Сейчас он занимает должность начальника отдела организации применения административного законодательства ГУ МВД по Свердловской области.Рассматриваться дело «гражданин Екатеринбурга против полковника Трошина и его подчинённых» будет Верх-Исетским районным судом. Первое заседание назначено на 30 июня.