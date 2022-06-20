Определены все кандидаты от парламентских партий на выборах свердловского губернатора

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Определились все кандидаты от парламентских партий на выборах губернатора Свердловской области. Голосование пройдет 11 сентября в однодневном формате.Напомним, что кандидатом от партии «Единая Россия» стал действующий губернатор Евгений Куйвашев, от КПРФ – депутат Заксобрания области Александр Ивачёв, от партии «Справедливая Россия» – депутат Госдумы РФ Андрей Кузнецов, от ЛДПР — депутат свердловского Заксобрания Александр Каптюг, от партии «Новые люди» — депутат Госдумы РФ Александр Дёмин.По нашим данным, партию «Яблоко», до выборов не допустят. Этап выдвижения кандидатов на пост главы региона завершится в 18:00 22 июля.Напомним, что выдвинутым кандидатам, чтобы получить статус зарегистрированных, необходимо собрать подписи от 121 до 127 депутатов местных дум.