Определены все кандидаты от парламентских партий на выборах свердловского губернатора

15.26 Понедельник, 20 июня 2022
Политика
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Определились все кандидаты от парламентских партий на выборах губернатора Свердловской области. Голосование пройдет 11 сентября в однодневном формате.

Напомним, что кандидатом от партии «Единая Россия» стал действующий губернатор Евгений Куйвашев, от КПРФ – депутат Заксобрания области Александр Ивачёв, от партии «Справедливая Россия» – депутат Госдумы РФ Андрей Кузнецов, от ЛДПР — депутат свердловского Заксобрания Александр Каптюг, от партии «Новые люди» — депутат Госдумы РФ Александр Дёмин.

По нашим данным, партию «Яблоко», до выборов не допустят. Этап выдвижения кандидатов на пост главы региона завершится в 18:00 22 июля.

Напомним, что выдвинутым кандидатам, чтобы получить статус зарегистрированных, необходимо собрать подписи от 121 до 127 депутатов местных дум.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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15:26 Определены все кандидаты от парламентских партий на выборах свердловского губернатора
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