Определены все кандидаты от парламентских партий на выборах свердловского губернатора
Политика
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Определились все кандидаты от парламентских партий на выборах губернатора Свердловской области. Голосование пройдет 11 сентября в однодневном формате.
Напомним, что кандидатом от партии «Единая Россия» стал действующий губернатор Евгений Куйвашев, от КПРФ – депутат Заксобрания области Александр Ивачёв, от партии «Справедливая Россия» – депутат Госдумы РФ Андрей Кузнецов, от ЛДПР — депутат свердловского Заксобрания Александр Каптюг, от партии «Новые люди» — депутат Госдумы РФ Александр Дёмин.
По нашим данным, партию «Яблоко», до выборов не допустят. Этап выдвижения кандидатов на пост главы региона завершится в 18:00 22 июля.
Напомним, что выдвинутым кандидатам, чтобы получить статус зарегистрированных, необходимо собрать подписи от 121 до 127 депутатов местных дум.
Напомним, что кандидатом от партии «Единая Россия» стал действующий губернатор Евгений Куйвашев, от КПРФ – депутат Заксобрания области Александр Ивачёв, от партии «Справедливая Россия» – депутат Госдумы РФ Андрей Кузнецов, от ЛДПР — депутат свердловского Заксобрания Александр Каптюг, от партии «Новые люди» — депутат Госдумы РФ Александр Дёмин.
По нашим данным, партию «Яблоко», до выборов не допустят. Этап выдвижения кандидатов на пост главы региона завершится в 18:00 22 июля.
Напомним, что выдвинутым кандидатам, чтобы получить статус зарегистрированных, необходимо собрать подписи от 121 до 127 депутатов местных дум.
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