«Хуторок» в Екатеринбурге стал жертвой антиукраинской истерии

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В официальных (да и не только) российских СМИ так часто повторяют слово «нацисты» вместе со словом «украинцы», что это не могло не отразиться на психическом здоровье граждан. Оно и сказалось, что проявляется в самом разном виде. Так, в Екатеринбурге неизвестные слишком болезненно отреагировали на потешное изображение пухленького мужчины с чубом и в вышиванке.«Украинец» нарисован на стене здания, в котором расположен ресторан «Хуторок» (улица Первомайская). И некто, видимо, пылая непреодолимым желанием поучаствовать в борьбе с нацизмом, «дополнил» рисунок, перечеркнув его жирной чёрной буквой «Z».Нацизма в мире от действий уральского вандала, конечно, меньше не стало. А вот забот владельцам ресторана прибавило. Попытки отмыть рисунок от «антинацистских» новшеств увенчались успехом не до конца — след от чёрной «Z» всё равно остался.