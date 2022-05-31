Из-за шутливого танца учеников уволили завуча екатеринбургского лицея

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Для пропагандиста из зомбо-ящика Владимира Соловьёва и других гомофобов сегодня праздник — их стараниями лишилась работы завуч екатеринбургского лицея №12. Именно её сделали «крайней» в истории с шутливым танцем лицейских мальчишек, который кому-то показался слишком фривольным. И вынудили написать заявление об увольнении.Директора лицея Любовь Кулеву увольнять не решились, как того требовал областной министр образования Юрий Биктуганов. Ветеран труда, отмеченный почётным знаком «За вклад в развитие екатеринбургского образования», она оказалась городским чиновникам «не по зубам». К тому же, сказался «глас народа» — более тысячи выпускников лицея и родителей нынешних учащихся собрали подписи в её защиту сразу же после разразившегося скандала. За завуча же не заступился никто, её и решили принести в жертву, дабы не гневить ещё больше московское начальство (а оно на танец лицеистов возбудилось так сильно, что прислало в Екатеринбург из столицы проверяющих).Поторопился высказать своё «фи» в адрес лицея и екатеринбургский мэр (тоже, кстати, «присланный»). Признав, что мальчишки просто пошутили, он, тем не менее, поспешил добавить, что шуток таких не одобряет: «Такого в стенах школы происходить в принципе не должно. По завучу мы приняли решение — уволили. Она написала заявление на увольнение. Я считаю, это правильное решение». Теперь, видимо, екатеринбуржцам нужно согласовывать все шутки с мэром, а то «как бы чего не вышло.