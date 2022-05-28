«Городского контроля» за Нижним Тагилом больше нет

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Жители Нижнего Тагила больше не смогут пожаловаться на работу городских чиновников и управляющих компаний в «Городской контроль». Популярный сервис, с помощью которого удалось решить около 10 тысяч наболевших для горожан проблем, закрыли по решению местной администрации (то есть, чиновников, на которых и шли жалобы).Интернет-газета «V-tagile.ru» напоминает, что сервис «Городской контроль» запустил в работу Сергей Носов, который занимал должность руководителя администрации Нижнего Тагила с 2012-го по 2018-ый года. После замены мэра процедуру подачи жалобы через сервис усложнили — ввели обязательную регистрацию для подачи жалобы. Кроме того, посетители сайта «Городского контроля» лишились возможности читать чужие жалобы и ответы на них. Теперь же сервис и вовсе закрыли.Решение о закрытии «Городского контроля» в администрации города объяснили тем, что граждане могут подавать жалобы на чиновников и через портал «Госуслуги». Кроме того, у каждого ведомства есть свои интернет-приёмные и электронные адреса для обращений.