Самый молодой депутат гордумы Екатеринбурга больше не в рядах КПРФ
Политика
Фото с официального сайта Екатеринбургской городской думы
Свердловская фракция КПРФ исторгла из своих рядов Андрея Пирожкова, известного, как самый молодой депутат городской думы Екатеринбурга (сейчас ему нет и 30 лет). Местные представители КПРФ единогласно проголосовали за исключение молодого политика из рядов партии.
Причин для изгнания Пирожкова из КПРФ накопилось много, поскольку депутат часто проявлял вольность и голосовал «не в ногу» с однопартийцами. Последней каплей стало его мнение относительно Краснознамённой группы. Свердловские коммунисты настаивают, чтобы этот символический знак вернулся на Плотинку, куда был установлен в советские годы, и готовы даже проигнорировать мнение горожан, которые проголосовали за другое место установки металлической конструкции. Пирожков же отказался отвоёвывать «историческое» место для Краснознамённой группы.
В депутаты городской думы Екатеринбурга Андрей Пирожков, выпускник Уральской государственной юридической академии, был избран в 2018-м году. За год до этого был соавтором поправок в Жилищный кодекс, добиваясь невозможности выселить граждан, которые с советских времён проживают в служебном жилье или общежитиях. В качестве депутата сделал несколько скандальных заявлений, касающихся личности Сталина и целесообразности системы ГУЛАГа. Сам стал фигурантом скандальной истории с уклонением от службы в армии.
Причин для изгнания Пирожкова из КПРФ накопилось много, поскольку депутат часто проявлял вольность и голосовал «не в ногу» с однопартийцами. Последней каплей стало его мнение относительно Краснознамённой группы. Свердловские коммунисты настаивают, чтобы этот символический знак вернулся на Плотинку, куда был установлен в советские годы, и готовы даже проигнорировать мнение горожан, которые проголосовали за другое место установки металлической конструкции. Пирожков же отказался отвоёвывать «историческое» место для Краснознамённой группы.
В депутаты городской думы Екатеринбурга Андрей Пирожков, выпускник Уральской государственной юридической академии, был избран в 2018-м году. За год до этого был соавтором поправок в Жилищный кодекс, добиваясь невозможности выселить граждан, которые с советских времён проживают в служебном жилье или общежитиях. В качестве депутата сделал несколько скандальных заявлений, касающихся личности Сталина и целесообразности системы ГУЛАГа. Сам стал фигурантом скандальной истории с уклонением от службы в армии.
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31 мая 2022
31 мая 2022