Самый молодой депутат гордумы Екатеринбурга больше не в рядах КПРФ

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Свердловская фракция КПРФ исторгла из своих рядов Андрея Пирожкова, известного, как самый молодой депутат городской думы Екатеринбурга (сейчас ему нет и 30 лет). Местные представители КПРФ единогласно проголосовали за исключение молодого политика из рядов партии.Причин для изгнания Пирожкова из КПРФ накопилось много, поскольку депутат часто проявлял вольность и голосовал «не в ногу» с однопартийцами. Последней каплей стало его мнение относительно Краснознамённой группы. Свердловские коммунисты настаивают, чтобы этот символический знак вернулся на Плотинку, куда был установлен в советские годы, и готовы даже проигнорировать мнение горожан, которые проголосовали за другое место установки металлической конструкции. Пирожков же отказался отвоёвывать «историческое» место для Краснознамённой группы.В депутаты городской думы Екатеринбурга Андрей Пирожков, выпускник Уральской государственной юридической академии, был избран в 2018-м году. За год до этого был соавтором поправок в Жилищный кодекс, добиваясь невозможности выселить граждан, которые с советских времён проживают в служебном жилье или общежитиях. В качестве депутата сделал несколько скандальных заявлений, касающихся личности Сталина и целесообразности системы ГУЛАГа. Сам стал фигурантом скандальной истории с уклонением от службы в армии.