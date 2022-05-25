Комментарий Ройзмана в твиттере «ушёл с молотка» за 3 с лишним тысячи долларов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В интернете прошёл аукцион, на котором был выставлен скриншот с хлёстким комментарием экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана под постом в твиттере «РИА новости». В посте новостийщиков была приведена реплика министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова «Операция на Украине призвана покончить с курсом США на доминирование в мире». Комментарий Ройзмана приводить не станем, дабы не получить 85 тысяч штрафа за «за публикацию информации, выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и выражает неуважение к органам власти РФ в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова». Именно на такую сумму оштрафовали уральского политика и общественного деятеля менее недели назад.А сегодня скриншот «оскорбительного» комментария был продан за 3200 долларов. Перед этим он был путём нехитрых манипуляций превращён в NFT, то есть — во невзаимозаменяемый токен, один из тех, которые стремительно превращаются в альтернативу крипто-валюте.Кто приобрёл NFT со скриншотом ройзмановского коммента, неизвестно. Но средства, полученные с продажи столь необычного товара, потратят на благотворительность через Фонд Ройзмана (то есть, скорее всего, на лечение детей с серьёзными недугами).