Комментарий Ройзмана в твиттере «ушёл с молотка» за 3 с лишним тысячи долларов

21.18 Среда, 1 июня 2022
Политика
Скриншот из твиттера
В интернете прошёл аукцион, на котором был выставлен скриншот с хлёстким комментарием экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана под постом в твиттере «РИА новости». В посте новостийщиков была приведена реплика министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова «Операция на Украине призвана покончить с курсом США на доминирование в мире». Комментарий Ройзмана приводить не станем, дабы не получить 85 тысяч штрафа за «за публикацию информации, выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и выражает неуважение к органам власти РФ в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова». Именно на такую сумму оштрафовали уральского политика и общественного деятеля менее недели назад.

А сегодня скриншот «оскорбительного» комментария был продан за 3200 долларов. Перед этим он был путём нехитрых манипуляций превращён в NFT, то есть — во невзаимозаменяемый токен, один из тех, которые стремительно превращаются в альтернативу крипто-валюте.

Кто приобрёл NFT со скриншотом ройзмановского коммента, неизвестно. Но средства, полученные с продажи столь необычного товара, потратят на благотворительность через Фонд Ройзмана (то есть, скорее всего, на лечение детей с серьёзными недугами).

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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19:13 Житель Краснотурьинска отсудил у мэрии четверть миллиона за испорченный автомобиль
18:56 В Нижнем Тагиле пожар уничтожил жилой частный дом
18:21 Подходит к концу реконструкция музейного комплекса «Северская домна» в Полевском
18:19 В Верхней Пышме открыли пять объектов социальной инфраструктуры
18:09 Политолог Сергей Марков назвал Екатеринбург главным оппозиционным городом
17:53 В Свердловской области потеплеет до 25°С
17:22 Главный архитектор и художник администрации Екатеринбурга подали в отставку
16:59 Свердловская область получит 100 млн рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора
16:24 Пансионат для онкобольных детей строят в Екатеринбурге
15:57 Агрессивный конь напал на мужчину в Верхней Салде
15:25 В Березовском вынесли приговор рецидивисту за нападение с ножом на мужчину
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