Председатель Счётной палаты Асбестовского городского округа лишилась доверия и должности

20.37 Пятница, 27 мая 2022
Политика
Фото: Вечерние Ведомости
После проверки, проведённой прокуратурой города Асбест, Елена Пургина была уволена с должности председатель Счётной палаты муниципалитета. Решение сопровождает формулировка «в связи с утратой доверия».

Доверие к Пургиной пропало после того, как она не предоставила в Думу Асбестовского городского округа сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год. Это вызвало подозрение коллег и прокуратуры и было воспринято, как нарушение антикоррупционного законодательства.

После проведённой проверки председатель Думы Асбестовского городского округа получил прокурорское представление об устранении нарушений законодательства. Нарушение устранили радикально — удалив Елену Пургину из занимаемого ею кресла председателя Счётной палаты. Решение об освобождении её от занимаемой должности было озвучено на заседании Думы.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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