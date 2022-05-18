Председатель Счётной палаты Асбестовского городского округа лишилась доверия и должности

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

После проверки, проведённой прокуратурой города Асбест, Елена Пургина была уволена с должности председатель Счётной палаты муниципалитета. Решение сопровождает формулировка «в связи с утратой доверия».Доверие к Пургиной пропало после того, как она не предоставила в Думу Асбестовского городского округа сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год. Это вызвало подозрение коллег и прокуратуры и было воспринято, как нарушение антикоррупционного законодательства.После проведённой проверки председатель Думы Асбестовского городского округа получил прокурорское представление об устранении нарушений законодательства. Нарушение устранили радикально — удалив Елену Пургину из занимаемого ею кресла председателя Счётной палаты. Решение об освобождении её от занимаемой должности было озвучено на заседании Думы.