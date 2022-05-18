Делегация Екатеринбурга в ходе визита в Беларусь посетила Брест

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов приехал в Республику Беларусь, чтобы провести рабочую встречу с председателем Брестского городского исполнительного комитета Александром Рогачуком.Как рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга, представители двух городов выразили намерение выстраивать партнерски отношения и развивать долгосрочные кооперационные связи между предприятиями.В Бресте находятся крупные продовольственные компании, готовые увеличивать объемы поставок своей продукции. Руководство белорусской группы компаний «СТиМ», которая производит технику и материалы для нанесения разметки и ремонта дорог, подтвердило готовность снабжать продукцией службы Екатеринбурга.Официальная делегация уральской столицы также провела переговоры с руководством РУП «Брестэнерго» и посетила Брестскую ТЭЦ и ПУ «Брестгаз». Кроме того, председатель Брестского горисполкома представил делегации проект благоустройства Аллеи энергетиков.В завершении визита делегация Екатеринбурга поучаствовала в церемонии возложения цветов к Вечному огню в Брестской крепости.