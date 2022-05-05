На зарвавшегося пропагандиста Владимира Соловьёва из Заксобрания Свердловской области ушла жалоба
Политика
Стоп-кадр эфира передачи Соловьёв Live
Более 40 депутатов Законодательного собрания Свердловской области подписали коллективное письмо генеральному директору Всероссийской государственной телерадиокомпании. В тексте письма Олегу Добродееву содержится жалоба на публичные высказывания телевизионного пропагандиста Владимира Соловьёва в адрес Екатеринбурга, его жителей и губернатора Свердловской области.
Помимо изложения того, чем же именно оскорбил человек, ошибочно воспринимаемый некоторыми россиянами журналистом, в письме содержится просьба Олегу Добродееву дисциплинировать своего подчинённого. Таким образом депутаты свердловского ЗакСо надеются прекратить череду выпадов российской телезвезды в сторону Екатеринбурга, уральцев и местных политиков.
Меж тем, некоторые наблюдатели обращают внимание на то, что повышенное внимание Соловьёва к Екатеринбургу и Свердловской области возникло в предвыборный период, накануне смены (или, наоборот, укрепления в своих должностях) губернаторов. Ну, а в сегодняшнем письме из Свердловского заксобрания им видится не защита чести рядовых граждан, а попытка поддержать Евгения Куйвашева, который вряд ли может похвастать особой любовью со стороны свердловчан (а тут ещё прокатившийся по стране губернаторопад!).
Действительно, Соловьёв начал бросаться резкими высказывания о «центре мерзотной либероты» ещё 27-го апреля. Депутаты-законодатели же спохватились почему-то только сейчас, когда «Соловей» сосредоточился на личности Куйвашева.
Помимо изложения того, чем же именно оскорбил человек, ошибочно воспринимаемый некоторыми россиянами журналистом, в письме содержится просьба Олегу Добродееву дисциплинировать своего подчинённого. Таким образом депутаты свердловского ЗакСо надеются прекратить череду выпадов российской телезвезды в сторону Екатеринбурга, уральцев и местных политиков.
Меж тем, некоторые наблюдатели обращают внимание на то, что повышенное внимание Соловьёва к Екатеринбургу и Свердловской области возникло в предвыборный период, накануне смены (или, наоборот, укрепления в своих должностях) губернаторов. Ну, а в сегодняшнем письме из Свердловского заксобрания им видится не защита чести рядовых граждан, а попытка поддержать Евгения Куйвашева, который вряд ли может похвастать особой любовью со стороны свердловчан (а тут ещё прокатившийся по стране губернаторопад!).
Действительно, Соловьёв начал бросаться резкими высказывания о «центре мерзотной либероты» ещё 27-го апреля. Депутаты-законодатели же спохватились почему-то только сейчас, когда «Соловей» сосредоточился на личности Куйвашева.
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