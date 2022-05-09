Во время «Бессмертного полка» в Каменске-Уральском чиновники повздорили с коммунистами из-за Сталина

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Неприятный, но показательный инцидент несколько омрачил акцию «Бессмертный полк» в Каменске-Уральском. Местные коммунисты решили помимо фотографий родственников, участвовавших в Великой отечественной войне, протащить по улицам города ещё и большой портрет «отца всех народов», что нашло понимание не у всех.Чиновники Каменска-Уральского, увидевшие в колонне «Бессмертного полка» несвятой лик советского вождя, попытались вразумить коммунистов-сталинистов. Но делали это в свойственной российскому чиновничеству нахрапистой манере. Руководитель аппарата Городского округа Алексей Ялунин справедливо, но невнятно аргументировал своё требование убрать портрет из шествия, указывая на то, что акция носит не политический характер и не предполагает увековечивание памяти партийных деятелей советского периода. Услышан он не был. Коммунисты массой сдвинули чиновника в сторону и довершили задуманное — донесли сталинское лицо до памятника Герою Советского Союза Григорию Кунавину, финальной точке шествия.Между тем, Устав «Бессмертного полка» чёрным по белому указывает: «участие в «Бессмертном полку» подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит своего родственника — ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребёнка войны — 9 Мая выходит на улицы города с его (её) фотографией или, если нет фотографии, с его (её) именем, чтобы принять участие в параде». Ни к одной из перечисленных групп Сталина отнести нельзя.Впрочем, таких инцидентов следовало ожидать. И они наверняка повторятся в будущем. Ведь начали извращать суть акции сами чиновники, причём, с куда более влиятельным положением, чем Ялунин. Всем памятно, как известный политический деятель пронёс в колонне «Бессмертного полка» своего дедушку, некогда мило общавшегося с самой верхушкой гитлеровского руководства. А одна милая депутатша в ряды бойцов Красной армии протащила портрет последнего российского царя.