Чиновники уральского города объяснили появление букв Z и V на кадастровой карте
Политика
Фото: коллаж скринов с кадастровой карты / Алиса Левина
На Урале рядом с Сысертью появились кадастровые участки земли в форме букв Z и V. Участок с буквой Z площадью 534 кв.м., а участок с буквой V – 438 кв.м.. Земля находится на территории Сысерсткого городского округа.
Первыми новые участки заметили корреспонденты It's my city, позже другим СМИ в администрации города рассказали, что таким образом решили выразить поддержку президенту Российской Федерации, вождям и воинам.
«На кадастровый учет поставлены участки в виде букв Z и V. Так муниципалитет выражает поддержку президенту Российской Федерации, а также вождям и воинам, которые в настоящее время борются с нацизмом на западных рубежах нашего Отечества», - заявили журналистам в администрации уральского города.
Первыми новые участки заметили корреспонденты It's my city, позже другим СМИ в администрации города рассказали, что таким образом решили выразить поддержку президенту Российской Федерации, вождям и воинам.
«На кадастровый учет поставлены участки в виде букв Z и V. Так муниципалитет выражает поддержку президенту Российской Федерации, а также вождям и воинам, которые в настоящее время борются с нацизмом на западных рубежах нашего Отечества», - заявили журналистам в администрации уральского города.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
На «Вечерние ведомости» составили протокол о дискредитации армии за пост в телеграм-канале с буквой Z
27 апреля 2022
27 апреля 2022
Погоней со стрельбой закончилась попытка сотрудников ДПС Красноуфимска остановить нарушителя
28 апреля 2022
28 апреля 2022