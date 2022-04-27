Чиновники уральского города объяснили появление букв Z и V на кадастровой карте

Алиса Левина © Вечерние ведомости

На Урале рядом с Сысертью появились кадастровые участки земли в форме букв Z и V. Участок с буквой Z площадью 534 кв.м., а участок с буквой V – 438 кв.м.. Земля находится на территории Сысерсткого городского округа.Первыми новые участки заметили корреспонденты It's my city, позже другим СМИ в администрации города рассказали, что таким образом решили выразить поддержку президенту Российской Федерации, вождям и воинам.«На кадастровый учет поставлены участки в виде букв Z и V. Так муниципалитет выражает поддержку президенту Российской Федерации, а также вождям и воинам, которые в настоящее время борются с нацизмом на западных рубежах нашего Отечества», - заявили журналистам в администрации уральского города.