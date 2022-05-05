Депутата Екатеринбургской городской думы могут оштрафовать по статье о дискредитации российской армии

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В Чкаловский районный суд Екатеринбурга поступило дело на Алексея Холодарева, депутата гордумы столицы Урала.Согласно материалам на сайте суда, Холодарева будут судить по статье 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях).Ранее Алексей Холодарев в своих социальных сетях критиковал некоторые действия российского руководства, также он выражал свое мнение о боевых действиях на территории Украины.Недавно депутата исключили из партии «Справедливая Россия – За правду».Если суд признает его "виновным", Холодарев станет первым действующим депутатом из Екатеринбурга, оштрафованным по этой статье.