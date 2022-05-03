Штраф за екатеринбургскую пенсионерку-оппозиционерку заплатят «всем миром»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Чуть более часа прошло с брошенного в соцсети клича «соберём на штраф для пенсионерки из Екатеринбурга», и нужная сумма была собрана. Правда, в данном случае это была сравнительно небольшая (но неподъёмная при размерах пенсии оштрафованной) сумма — 15 тысяч рублей.Галину Бастрыгину задержали 27-го февраля на площади Труда. Задержали и осудили буквально ни за что? Она пришла в центр Екатеринбурга, чтобы почтить память Бориса Немцова, убитого в этот день 7 лет назад. У неё не было в руках плакатов либо какой-то символики. Она не выкрикивала лозунги. Просто стояла на краю площади. Это её поведение показалось возмутительным полицейским, провернувшим задержание. А судья сочла, что стояние на площади достойно того, чтобы штрафануть 81-летнюю женщину.К счастью, помимо судий и полицейских в России живёт ещё много других людей, кто не посчитал Галину Васильевну страшной преступницей, а штраф ей – справедливым. С их помощью и удалось собрать полную сумму штрафа менее, чем за час.В данном и многих других случаях сборы на оплату неправомерных, несправедливых штрафов, которыми долбят сейчас оппозиционеров за малейшее проявление своей позиции, объявляются в телеграм-канале «РосШтраф».