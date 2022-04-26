Свердловский экс-губернатор и екатеринбургский экс-мэр попали в британский санкционный список
Политика
Фото: Вечерние Ведомости
Эдуарду Росселю и Александру Высокинскому запретили въезжать на территорию Великобритании. Кроме того, если у двух уральцев обнаружатся счета в банках этой страны, то денежные средства на них будут заморожены.
Такие меры к российским политикам решило применить британское правительство. Причина – оба они в качестве членов Совета Федерации проголосовали за признание Луганской и Донецкой народных республик (которые в большинстве стран мира продолжают считаться территориями Украины).
Скорее всего, те же меры примут в отношении Росселя и Высокинского остальные государства Евросоюза, и тогда экс-губернатору и экс-мэры проезд в Европу будет «заказан». И открывать в европейских банках счета тоже не выйдет.
«Война санкций», таким образом, продолжается. Неделю назад Россия обновила свой санкционный список, в который внесла 287 членов Палаты общин Парламента Великобритании.
Такие меры к российским политикам решило применить британское правительство. Причина – оба они в качестве членов Совета Федерации проголосовали за признание Луганской и Донецкой народных республик (которые в большинстве стран мира продолжают считаться территориями Украины).
Скорее всего, те же меры примут в отношении Росселя и Высокинского остальные государства Евросоюза, и тогда экс-губернатору и экс-мэры проезд в Европу будет «заказан». И открывать в европейских банках счета тоже не выйдет.
«Война санкций», таким образом, продолжается. Неделю назад Россия обновила свой санкционный список, в который внесла 287 членов Палаты общин Парламента Великобритании.
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