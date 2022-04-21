В Екатеринбурге обсудят будущее гражданского активизма
Политика
Фото: Вечерние Ведомости
В субботу, 23-го апреля, жителей Екатеринбурга, отличающихся активной позицией, будут ожидать в библиотеке, расположенной в интерьерном центре «ARCHITECTOR» (улица Малышева, 8). Вечером здесь пройдёт публичная дискуссия, в рамках которой обсудят ближайшее будущее гражданского активизма.
В России ужесточается ситуация с цензурой, с реализацией гражданских прав и свобод. Вместе с тем у общества остаётся всё меньше возможностей проконтролировать решения властей всех уровней и каким-то образом повлиять на них. В таких условиях гражданам с активной общественной и политической позицией становится всё сложнее осуществлять свои проекты или хотя бы выражать свою точку зрения. Об этом и пойдёт речь на мероприятии, которое получило название «Гражданский активизм: что дальше?».
Устраивают встречу Фонд городских инициатив и некоммерческая организация «Трансперенси Интернешнл – Россия»*. Спикерами выступят известные Екатеринбургу граждане: депутат гордумы Константин Киселёв, член общественной палаты города Екатерина Петрова и кандидат политических наук Дмитрий Москвин. Начало встречи – в 19:00. Желающим поучаствовать желательно пройти онлайн-регистрацию.
* Внесена в реестр НКО-иноагентов
В России ужесточается ситуация с цензурой, с реализацией гражданских прав и свобод. Вместе с тем у общества остаётся всё меньше возможностей проконтролировать решения властей всех уровней и каким-то образом повлиять на них. В таких условиях гражданам с активной общественной и политической позицией становится всё сложнее осуществлять свои проекты или хотя бы выражать свою точку зрения. Об этом и пойдёт речь на мероприятии, которое получило название «Гражданский активизм: что дальше?».
Устраивают встречу Фонд городских инициатив и некоммерческая организация «Трансперенси Интернешнл – Россия»*. Спикерами выступят известные Екатеринбургу граждане: депутат гордумы Константин Киселёв, член общественной палаты города Екатерина Петрова и кандидат политических наук Дмитрий Москвин. Начало встречи – в 19:00. Желающим поучаствовать желательно пройти онлайн-регистрацию.
* Внесена в реестр НКО-иноагентов
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