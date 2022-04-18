В Свердловской области отменили закон об увольнении губернатора избирателями

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Жители Свердловской области лишились возможности отзывать губернатора. Сегодня депутаты регионального законодательного собрания отменили закон об отзыве главы области.Ранее такая законодательная возможность была у жителей Урала – после определенной процедуры жители могли вынести на референдум вопрос об отзыве губернатора (фактически – увольнении), для этого нужно было собрать подписи четверти избирателей региона (то есть более 800 тысяч подписей). После чего, уже на референдуме, за увольнение губернатора должны были проголосовать более 50 %.Стоит отметить, что отмена этого законопроекта – федеральная тенденция, то есть сейчас региональное законодательство просто приведено к единому стандарту, ранее принятый закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» не предусматривает отзыв глав региона.Также добавим, что в то время, пока такая законодательная возможность была, в Свердловской области никто не пытался инициировать эту процедуру.Теперь уволить губернатора Свердловской области может только президент России или Госдума.