Мандат депутата Заксобрания Свердловской области Зайченко перейдет Загайнову
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Мандат депутата Заксобрания Свердловской области Ивана Зайченко, отказавшегося от депутатского кресла на прошлой неделе, перейдёт Владимиру Загайнову. Такое решение приняли в партии «Новые люди».
Загайнов родился 3 января 1965 года в селе Раскатиха Алапаевского района, является учредителем ООО «НКА», ООО «УК НКА-Холдинг», ООО «НКА Инвест», ООО «НПО Углекокс», ООО «Дом Советов».
Владимир Загайнов был лидером Верх-Исетской территориальной группы в писке партии «Новые люди» на выборах в сентябре 2021 года, именно в Верх-Исетском районе Екатеринбурга «Новые люди» показали лучший результат среди всех 25 территориальных групп в Свердловской области.
Загайнов родился 3 января 1965 года в селе Раскатиха Алапаевского района, является учредителем ООО «НКА», ООО «УК НКА-Холдинг», ООО «НКА Инвест», ООО «НПО Углекокс», ООО «Дом Советов».
Владимир Загайнов был лидером Верх-Исетской территориальной группы в писке партии «Новые люди» на выборах в сентябре 2021 года, именно в Верх-Исетском районе Екатеринбурга «Новые люди» показали лучший результат среди всех 25 территориальных групп в Свердловской области.
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