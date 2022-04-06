Иван Зайченко отказался от депутатского мандата свердловского Заксобрания

Анастасия Таначева © Вечерние ведомости

Иван Зайченко отказался от депутатского мандата Законодательного собрания Свердловской области. Об этом основатель сетей «Сушкоф», «Дель Песто» и «Жизньмарт» сообщил в своем телеграм-канале.Он написал, что не видит, как в нынешней обстановке можно выполнить предвыборные обещания. «А для меня это очень важно. Очень прошу вас простить меня за это решение. С сегодняшнего дня я полностью вне политики», — так Зайченко прокомментировал уход из политики.Напомним, что Иван Зайченко стал депутатом ЗССО в сентябре 2021 года как лидер областного списка партии «Новые люди». До этого он не участвовал в политических кампаниях. На первом заседании парламента Зайченко сообщил, что он не видит смысла в существовании этого законодательного органа.