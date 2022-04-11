В Екатеринбурге начала работу выставка «Здравоохранение Урала»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, 12-го апре6ля в Екатеринбурге открылась III международная специализированная выставка «Здравоохранение Урала». На ней представлены новинки медицинского оборудования, инструментария, расходных материалов и фармацевтических препаратов. Торжественное открытие выставки прошло на площадке выставочного центра «Екатеринбург-Экспо».На открытие выставки в качестве почётных гостей прибыли министр здравоохранения России Михаил Мурашко и полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Мурашко выступил перед собравшимися с пафосной речью, в которой, в из информативного сообщил, что на территории Свердловской области выпускается более 600 лекарственных препаратов, в том числе - входящих в список международных непатентованных наименований жизненно необходимых лекарств.Озвученная Мурашко цифра свердловских лекарственных препаратов удивительно совпала с числом образцов медицинского оборудования, которые привезли с собой 120 участников из 35 российских городов, - их тоже «более 600».Выставка «Здравоохранение Урала» продлится до 15-го апреля. В эти дни перед участниками выступят представители государственных и частных медицинских учреждений, которое поделятся опытом использования нового оборудования и препаратов. Для посетителей форума организован «Городок здоровья», где можно пройти бесплатное медицинское обследование измерить уровень холестерина и глюкозы в крови, провести компьютерную спирометрию, измерить внутриглазное давление и пульс, - сообщает Департамент информационной политики администрации города Екатеринбурга.