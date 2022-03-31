Свердловский депутат Госдумы предложил разрешить Генпрокуратуре лишать СМИ лицензии за дискредитацию ВС РФ

– Масса примеров, когда иностранные государства мешают работе российских СМИ на своих территориях. Запрещают вещание, закрывают. Полагаем, Россия должна отвечать зеркально. Нечего отмалчиваться, – добавил Альшевских.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости