Свердловский депутат Госдумы предложил разрешить Генпрокуратуре лишать СМИ лицензии за дискредитацию ВС РФ
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских предложил разрешить Генпрокуратуре лишать СМИ лицензии за публикацию фейков о российской армии или дискредитацию ВС РФ. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».
Альшевских написал, что предлагает наделить Генпрокурора и его заместителей полномочиями лишать СМИ аккредитации, лицензии за распространение недостоверной «опасной» информации, которая, например, дискредитирует Вооруженные силы РФ.
Данный законопроект 6 апреля депутат внес на рассмотрение в Госдуму вместе с другими депутатами.
Альшевских написал, что предлагает наделить Генпрокурора и его заместителей полномочиями лишать СМИ аккредитации, лицензии за распространение недостоверной «опасной» информации, которая, например, дискредитирует Вооруженные силы РФ.
– Масса примеров, когда иностранные государства мешают работе российских СМИ на своих территориях. Запрещают вещание, закрывают. Полагаем, Россия должна отвечать зеркально. Нечего отмалчиваться, – добавил Альшевских.
Данный законопроект 6 апреля депутат внес на рассмотрение в Госдуму вместе с другими депутатами.
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