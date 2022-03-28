В Екатеринбурге наградили медалями «За отвагу» участников военной спецоперации
Политика
Фото: официальный сайт полномочного представителя президента в УрФО
Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев вместе с врио командующего войсками ЦВО Рустамом Миннекаевым вручил государственные награды участникам военной спецоперации, которые проходят лечение в военном госпитале в Екатеринбурге. Награды получили и медработники.
Девять военнослужащих ЦВО указами президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награждены медалями «За отвагу».
Фото: официальный сайт полномочного представителя президента в УрФО
Кроме того, за высокий профессионализм медалью Луки Крымского наградили четырех медиков, которые работают в военных госпиталях Уральского федерального округа.
Девять военнослужащих ЦВО указами президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награждены медалями «За отвагу».
Фото: официальный сайт полномочного представителя президента в УрФО
Кроме того, за высокий профессионализм медалью Луки Крымского наградили четырех медиков, которые работают в военных госпиталях Уральского федерального округа.
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