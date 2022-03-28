В Екатеринбурге наградили медалями «За отвагу» участников военной спецоперации



Фото: официальный сайт полномочного представителя президента в УрФО

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев вместе с врио командующего войсками ЦВО Рустамом Миннекаевым вручил государственные награды участникам военной спецоперации, которые проходят лечение в военном госпитале в Екатеринбурге. Награды получили и медработники.Девять военнослужащих ЦВО указами президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награждены медалями «За отвагу».Кроме того, за высокий профессионализм медалью Луки Крымского наградили четырех медиков, которые работают в военных госпиталях Уральского федерального округа.