Депутат Госдумы от Свердловской области предложил ввести ответственность за фейки об оборонных предприятиях
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Депутат Государственной думы РФ от Свердловской области Константин Захаров, представляющий партию «Единая Россия», предложил ввести ответственность для СМИ и пользователей соцсетей за недостоверную информацию о предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
На своей странице во «ВКонтакте» Захаров написал, что обратился к председателю комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимиру Гутеневу с предложением скорейшего продвижения законодательной инициативы о введении ответственности за действия, направленные на дискредитацию деятельности и распространение фейков о деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Напомним, что Константин Захаров работал директором по персоналу «Уралвагонзавода», а до этого занимал пост вице-мэра Нижнего Тагила по городскому хозяйству. В Госдуму он прошел осенью 2021 года.
На своей странице во «ВКонтакте» Захаров написал, что обратился к председателю комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимиру Гутеневу с предложением скорейшего продвижения законодательной инициативы о введении ответственности за действия, направленные на дискредитацию деятельности и распространение фейков о деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Напомним, что Константин Захаров работал директором по персоналу «Уралвагонзавода», а до этого занимал пост вице-мэра Нижнего Тагила по городскому хозяйству. В Госдуму он прошел осенью 2021 года.
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