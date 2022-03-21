Главы Екатеринбурга и Перми подписали соглашение о межмуниципальном сотрудничестве

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и глава Перми Алексей Дёмкин сегодня, 30 марта, подписали соглашение о межмуниципальном сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе администрации уральской столицы.На заключении соглашения в здании мэрии Екатеринбурга присутствовали представители депутатского корпуса, руководители крупных предприятий, а также члены торгово-промышленных палат обоих городов.По словам Орлова, соглашение определяет основные направления сотрудничества в области торгово-экономических и научно-технических связей, культуры, туризма, образования и спорта, а также в сфере правового регулирования при решении вопросов местного значения.