Свердловский областной суд проверит законность решений 19 судей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Любопытный «кейс» должен быть рассмотрен во вторник, 29-го марта в Свердловском областном суде. Если заявителям не откажут, то перед судом предстанут… судьи районных судов Екатеринбурга и их коллеги, работающие в областном суде. Всего – 19 человек.Засудить людей в мантиях пытаются трое человек – Сергей Тиунов, Екатерина Сурсякова и Елена Парий. Вина судей, по мнению заявителей, против которых они выдвинули обвинения, заключается в том, что те присуждали участникам мирных публичных акций обязательные работы. «Такие приговоры незаконны, поскольку ещё в 2013 году Конституционный суд Российской Федерации признал, что обязательные работы могут быть назначены только в случае, если участник своими действиями причинил кому-либо вред жизни, здоровью или имуществу», - поясняет один из заявителей, Сергей Тиунов. «За неисполнение судебного решения необходимо судить ещё и Медведева, и Мишустина», - говорит правозащитник. – «Они должны были проследить, чтобы в течение 6 месяцев со дня решения Конституционного суда, поправки внесли в часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ. Но это не сделано до сих пор».Надежд на то, что Свердловский областной суд действительно привлечёт к ответственности судей, продолжающих наказывать участников несогласованных с властями акций обязательными работами, совсем немного. Следственный комитет уже отказал трём заявителям в возбуждении дела. Но Сергей Тиунов и Екатерина Сурсякова готовы идти до конца и довести дело вплоть до Комитета по правам человека ООН. Насколько активно сможет участвовать в этом Елена Парий пока неизвестно – из-за преследований она вынуждена была покинуть территорию России.Судебное рассмотрение заявления трёх уральцев против 19 судей начнётся завтра в 14.00.