Евгений Куйвашев подписал документ о работе компаний в мирное и военное время
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Накануне Евгений Куйвашев подписал постановление о повышении устойчивости организаций Свердловской области в мирное и военное время. Оно опубликовано на портале правовой информации.
В документе говорится о ряде мер, которые должны принять организации для устойчивого функционирования. Среди них:
– предотвращение и уменьшение возможности возникновения крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий;
– сохранение жизни и работоспособности сотрудников;
– снижение возможных потерь и разрушений основных производственных фондов, запасов материальных средств и иных ценностей;
В департаменте информационной политики региона объяснили, что это абсолютно рядовой документ, необходимый для того, чтобы привести законодательство региона в соответствие федеральному законодательству, которое было скорректировано ещё раньше.
В документе говорится о ряде мер, которые должны принять организации для устойчивого функционирования. Среди них:
– предотвращение и уменьшение возможности возникновения крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий;
– сохранение жизни и работоспособности сотрудников;
– снижение возможных потерь и разрушений основных производственных фондов, запасов материальных средств и иных ценностей;
В департаменте информационной политики региона объяснили, что это абсолютно рядовой документ, необходимый для того, чтобы привести законодательство региона в соответствие федеральному законодательству, которое было скорректировано ещё раньше.
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