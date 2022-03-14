На экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана пожаловались главе СКР за лайк в соцсети

Полный текст обращения Григорьева. Фото: Телеграм-канал Максима Григорьева

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Член Общественной палаты России Максим Григорьев пожаловался на бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в Следственный комитет. Его взволновал лайк Ройзмана, поставленный под постом, в котором фигурировал украинский батальон «Азов»*В данном посте, по мнению Григорьева, якобы имеются косвенные призывы к уничтожению «врагов профашистсткого батальона», а «лайк» Евгения Ройзмана Григорьев счиатет «фактом поддержки, который распространяется на более чем 500 тысяч читателей» Ройзмана.Григорьев просит главу СКР Александра Бастрыкина проверить «лайк», и если доводы Григорьева подтвердятся, «принять процессуальное решение по данному вопросу», то есть, очевидно, возбудить уголовное дело за «лайк», в котором пожаловавшийся считает может быть «распространение экстремистских материалов», или даже оправдание терроризма., — доносит свою позицию до главы СКР Максим Григорьев.Евгений Ройзман рассказал корреспонденту «Вечерних ведомостей», что на него писали много разных доносов. Несмотря на это, позиция бывшего мэра Екатеринбурга никогда не менялась. Он заявляет, что оставляет за собой право озвучивать позицию противна территории Украины вслух.– говорит Ройзман.Ройзман добавил, что доносчик, по его мнению, – м***ц, как и любой доносчик, и глупец.– отметил Евгений Ройзман.