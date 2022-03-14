На экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана пожаловались главе СКР за лайк в соцсети
Политика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Член Общественной палаты России Максим Григорьев пожаловался на бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в Следственный комитет. Его взволновал лайк Ройзмана, поставленный под постом, в котором фигурировал украинский батальон «Азов»* (признан экстремистской организацией и запрещен в России).
В данном посте, по мнению Григорьева, якобы имеются косвенные призывы к уничтожению «врагов профашистсткого батальона», а «лайк» Евгения Ройзмана Григорьев счиатет «фактом поддержки, который распространяется на более чем 500 тысяч читателей» Ройзмана.
Григорьев просит главу СКР Александра Бастрыкина проверить «лайк», и если доводы Григорьева подтвердятся, «принять процессуальное решение по данному вопросу», то есть, очевидно, возбудить уголовное дело за «лайк», в котором пожаловавшийся считает может быть «распространение экстремистских материалов», или даже оправдание терроризма.
«В случае если данное данное деяние гражданина Ройзмана Е.В. подтвердится, оно имеет признаки, предусмотренные ст. 20.29 УК РФ «Производство и распространение экстремистских материалов» и ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма», — доносит свою позицию до главы СКР Максим Григорьев.
Евгений Ройзман рассказал корреспонденту «Вечерних ведомостей», что на него писали много разных доносов. Несмотря на это, позиция бывшего мэра Екатеринбурга никогда не менялась. Он заявляет, что оставляет за собой право озвучивать позицию против [того, что Роскомнадзор требует называть военной спецоперацией] на территории Украины вслух.
— Мало того, я свою позицию не скрывал никогда. Я оставляю за собой право озвучивать её вслух. Единственное, что удивляет меня в этом доносе – в нем содержится прямое предложение возбудить уголовное дело за лайки. Я надеюсь, что у руководства Следственного комитета достаточно профессионализма и здравого смысла, чтобы не заниматься такими глупостями, – говорит Ройзман.
Ройзман добавил, что доносчик, по его мнению, – м***ц, как и любой доносчик, и глупец.
— Сегодня ему не нравятся лайки, завтра он потребует обратить внимание на выражение моего лица, а послезавтра у него возникнет претензия к моей национальности, – отметил Евгений Ройзман.
В данном посте, по мнению Григорьева, якобы имеются косвенные призывы к уничтожению «врагов профашистсткого батальона», а «лайк» Евгения Ройзмана Григорьев счиатет «фактом поддержки, который распространяется на более чем 500 тысяч читателей» Ройзмана.
Григорьев просит главу СКР Александра Бастрыкина проверить «лайк», и если доводы Григорьева подтвердятся, «принять процессуальное решение по данному вопросу», то есть, очевидно, возбудить уголовное дело за «лайк», в котором пожаловавшийся считает может быть «распространение экстремистских материалов», или даже оправдание терроризма.
«В случае если данное данное деяние гражданина Ройзмана Е.В. подтвердится, оно имеет признаки, предусмотренные ст. 20.29 УК РФ «Производство и распространение экстремистских материалов» и ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма», — доносит свою позицию до главы СКР Максим Григорьев.
Полный текст обращения Григорьева. Фото: Телеграм-канал Максима Григорьева
Евгений Ройзман рассказал корреспонденту «Вечерних ведомостей», что на него писали много разных доносов. Несмотря на это, позиция бывшего мэра Екатеринбурга никогда не менялась. Он заявляет, что оставляет за собой право озвучивать позицию против [того, что Роскомнадзор требует называть военной спецоперацией] на территории Украины вслух.
— Мало того, я свою позицию не скрывал никогда. Я оставляю за собой право озвучивать её вслух. Единственное, что удивляет меня в этом доносе – в нем содержится прямое предложение возбудить уголовное дело за лайки. Я надеюсь, что у руководства Следственного комитета достаточно профессионализма и здравого смысла, чтобы не заниматься такими глупостями, – говорит Ройзман.
Ройзман добавил, что доносчик, по его мнению, – м***ц, как и любой доносчик, и глупец.
— Сегодня ему не нравятся лайки, завтра он потребует обратить внимание на выражение моего лица, а послезавтра у него возникнет претензия к моей национальности, – отметил Евгений Ройзман.
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