Свердловское правительство пытается закупить запчасти для своих автомобилей Toyota
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Автохозяйство правительства Свердловской области планирует закупить запчасти для автомобилей Toyota, на которых ездят чиновники, несмотря на экономические санкции и перебои с поставками. Информация об этом опубликована на официальном портале госзакупок.
Заказ на приобретение запчастей для иномарок появился 18 марта 2022 года. Заявки принимаются до 25 марта. Итоги торгов будут объявлены 28 марта.
Максимальная цена контракта составляет два миллиона рублей. Эти деньги планируется потратить на покупку 1 763 запчастей для Toyota Camry, Toyota Land Cruiser, Toyota Avensis, Toyota Hiace и Toyota Land Cruiser Prado.
Заказ на приобретение запчастей для иномарок появился 18 марта 2022 года. Заявки принимаются до 25 марта. Итоги торгов будут объявлены 28 марта.
Максимальная цена контракта составляет два миллиона рублей. Эти деньги планируется потратить на покупку 1 763 запчастей для Toyota Camry, Toyota Land Cruiser, Toyota Avensis, Toyota Hiace и Toyota Land Cruiser Prado.
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