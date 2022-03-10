В Нижнем Тагиле назначили новых глав отделов экологии и развития дорожной сети

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В администрации Нижнего Тагила назначили новых руководителей отдела по экологии и отдела по развитию улично-дорожной сети, сообщает «ТагилСити».Главой отдела по экологии и природопользованию администрации Нижнего Тагила стала Лариса Носовская. Она пришла в данный отдел в прошлом году. Ранее работала в Россельхознадзоре и питомнике «Горзеленхоза». Лариса Носовская продолжит развивать основные направления федеральных проектов «Чистый воздух», «Чистая вода» и так далее.Ранее экологические проблемы Нижнего Тагила решал Алексей Сергеев. Теперь его назначили главой отдела по развитию улично-дорожной сети, организации дорожного движения, транспорта и связи. Одной из главных его задач является завершение крупных проектов с учетом экономической ситуации.