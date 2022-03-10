В Екатеринбурге началось досрочное голосование на довыборах в гордуму
Политика
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня, 16 марта, в Екатеринбурге началось досрочное голосование на довыборах в городскую думу по округам №2 и №10. Сами довыборы состоятся 27 марта.
Досрочное голосование избирателей на довыборах будет проходить с 16 по 26 марта в помещениях участковых избирательных комиссий в рабочие дни с 16:00 до 20:00, а в выходные – с 10:00 до 14:00.
Напомним, что довыборы в гордуму Екатеринбурга проводятся в связи с досрочным прекращением полномочий двух депутатов: Сергей Мелехин перешел в Законодательное собрание Свердловской области, а Николай Смирнягин возглавил администрацию Академического района.
Досрочное голосование избирателей на довыборах будет проходить с 16 по 26 марта в помещениях участковых избирательных комиссий в рабочие дни с 16:00 до 20:00, а в выходные – с 10:00 до 14:00.
Напомним, что довыборы в гордуму Екатеринбурга проводятся в связи с досрочным прекращением полномочий двух депутатов: Сергей Мелехин перешел в Законодательное собрание Свердловской области, а Николай Смирнягин возглавил администрацию Академического района.
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