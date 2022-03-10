В Екатеринбурге началось досрочное голосование на довыборах в гордуму

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня, 16 марта, в Екатеринбурге началось досрочное голосование на довыборах в городскую думу по округам №2 и №10. Сами довыборы состоятся 27 марта.Досрочное голосование избирателей на довыборах будет проходить с 16 по 26 марта в помещениях участковых избирательных комиссий в рабочие дни с 16:00 до 20:00, а в выходные – с 10:00 до 14:00.Напомним, что довыборы в гордуму Екатеринбурга проводятся в связи с досрочным прекращением полномочий двух депутатов: Сергей Мелехин перешел в Законодательное собрание Свердловской области, а Николай Смирнягин возглавил администрацию Академического района.