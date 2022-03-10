Глава Алапаевска попросил отправить его с сыновьями участвовать в спецоперации на территории Украины
Политика
Фото: Сайгид Билалов / vk.com
Мэр Алапаевска Сайгид Билалов обратился в военкомат с просьбой отправить его участвовать добровольцем в спецоперации на территории Украины. Вместе с ним заявление подписали и его сыновья Евгений и Шамиль.
Видео с заявлением к главе военкомата Сайгид Билалов опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Глава Алапаевска сказал, что он и его сыновья готовы принять участие в спецоперации на территории ДНР и ЛНР «за освобождение братского народа».
Сайгид Билалов служил в военно-морском флоте, один из его сыновей – в десантном полку. Среднему сыну сейчас 18 лет, он учится в техникуме, но по словам Билалова готов также отправиться на Украину.
Напомним, что министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил направлять добровольцев для участия в спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение. Однако пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Шойгу говорил о выходцах с Ближнего Востока, а не о согражданах.
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Видео с заявлением к главе военкомата Сайгид Билалов опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Глава Алапаевска сказал, что он и его сыновья готовы принять участие в спецоперации на территории ДНР и ЛНР «за освобождение братского народа».
– Сегодня настало время, когда каждый из нас должен не словом, а делом проявить свой гражданский и патриотический долг, – говорит Сайгид Билалов.
Сайгид Билалов служил в военно-морском флоте, один из его сыновей – в десантном полку. Среднему сыну сейчас 18 лет, он учится в техникуме, но по словам Билалова готов также отправиться на Украину.
Напомним, что министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил направлять добровольцев для участия в спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение. Однако пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Шойгу говорил о выходцах с Ближнего Востока, а не о согражданах.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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