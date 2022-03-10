Глава Алапаевска попросил отправить его с сыновьями участвовать в спецоперации на территории Украины

– Сегодня настало время, когда каждый из нас должен не словом, а делом проявить свой гражданский и патриотический долг, – говорит Сайгид Билалов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости