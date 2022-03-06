Городом-побратимом Нижнего Тагила станет белорусский Бобруйск
Политика
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Белорусский город Бобруйск может стать городом-побратимом Нижнего Тагила. Об этом сообщили в пресс-службе администрации уральского города.
Накануне в режиме видеоконференции встретились глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и председатели Бобруйского городского исполнительного комитета Республики Беларусь Александр Студнев. Они договорились о налаживании побратимских связей между городами. В ближайшее время должно быть подписано соответствующее соглашение.
Глава Бобруйска отметил, что оба города очень близки по инфраструктуре и общему вектору развития. Мэр Нижнего Тагила добавил, что после заключения соглашения перед муниципалитетами откроются хорошие перспективы развития в сфере культуры и в деловом кластере.
Накануне в режиме видеоконференции встретились глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и председатели Бобруйского городского исполнительного комитета Республики Беларусь Александр Студнев. Они договорились о налаживании побратимских связей между городами. В ближайшее время должно быть подписано соответствующее соглашение.
Глава Бобруйска отметил, что оба города очень близки по инфраструктуре и общему вектору развития. Мэр Нижнего Тагила добавил, что после заключения соглашения перед муниципалитетами откроются хорошие перспективы развития в сфере культуры и в деловом кластере.
– В сложившейся ситуации ограничительных мер и санкций очень важно налаживать побратимские связи, осуществлять культурный обмен и реализовывать совместные социально-значимые проекты, – заявил Владислав Пинаев.
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