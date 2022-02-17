Городская дума Каменска-Уральского решила не наказывать своего председателя за скандальную фразу
Политика
Стоп-кадр видео с Youtube-канала «Городовой»
Депутаты городской думы города Каменск-Уральский Свердловской области рассмотрели предложение освободить от занимаемой должности председателя думы Валерия Пермякова и даже провели небольшое расследование. Причиной такого предложения, напомним, стало скандальное выступление Пермякова на открытии снежного городка Синарского трубного завода в декабре прошлого года. В частности, он произнёс следующую фразу: «Пусть сдохнут все, кто против нас пойдёт». Смелость высказывания заставила автора обращения, Андрея Тумашова, борца за трезвый образ жизни, заподозрить, что председатель гордумы выступал перед народом не совсем в трезвом виде.
На этой неделе заявителю пришёл ответ. Оказывается, городская дума рассмотрела предложение заменить своего председателя ещё 16-го февраля, то есть – на прошлой неделе. Рассмотрела и решила, что поводов для замены нет.
Любопытны основания отказа. «Свидетели и выступающие на мероприятии официальные лица отрицают наличие признаков опьянения у Пермякова В.И.», - написано в ответном письме от депутатов. И далее: «Упомянутая вами фраза Пермякова вырвана из общего контекста выступления и не несёт в себе оскорбляющего смысла». Таким образом, председатель сумел убедить депутатов, что при пожелании сдохнуть не имел в виду кого-то конкретного, а подразумевал некий собирательный образ внешних врагов России.
Андрей Тумашов, в свою очередь, данными объяснениями не удовлетворён. Он намерен и дальше бороться за смешение Пермякова. «Требуйте отставки Пермякова, обращайтесь по этому поводу к своему депутату лично», - призывает он через соцсети жителей Каменска-Уральского последовать своему примеру.
На этой неделе заявителю пришёл ответ. Оказывается, городская дума рассмотрела предложение заменить своего председателя ещё 16-го февраля, то есть – на прошлой неделе. Рассмотрела и решила, что поводов для замены нет.
Любопытны основания отказа. «Свидетели и выступающие на мероприятии официальные лица отрицают наличие признаков опьянения у Пермякова В.И.», - написано в ответном письме от депутатов. И далее: «Упомянутая вами фраза Пермякова вырвана из общего контекста выступления и не несёт в себе оскорбляющего смысла». Таким образом, председатель сумел убедить депутатов, что при пожелании сдохнуть не имел в виду кого-то конкретного, а подразумевал некий собирательный образ внешних врагов России.
Андрей Тумашов, в свою очередь, данными объяснениями не удовлетворён. Он намерен и дальше бороться за смешение Пермякова. «Требуйте отставки Пермякова, обращайтесь по этому поводу к своему депутату лично», - призывает он через соцсети жителей Каменска-Уральского последовать своему примеру.
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