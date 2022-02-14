Свердловский штаб по развитию газификации возглавил Куйвашев
Политика
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Свердловский штаб по развитию газификации и газоснабжения возглавил губернатор Евгений Куйвашев. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.
Губернатор создал региональный штаб по развитию газификации в июле 2021 года. Главная задача штаба – работа по газификации территорий и реализация поручения президента РФ Владимира Путина о бесплатной догазификации жилых домов.
Планируется, что до конца 2022 года газ подведут к 30 тысячам домовладений. А к 2030 году доступ к газу в области получат 90% жилых домов.
Ранее мы писали, что в Свердловской области низкий уровень газификации. Сколько городов и сел области газифицированы, насколько эти показатели соотносятся с показателями соседних регионов и со среднероссийскими, а также в чем причины низкого уровня газификации на Среднем Урале – в материале veved.ru.
Губернатор создал региональный штаб по развитию газификации в июле 2021 года. Главная задача штаба – работа по газификации территорий и реализация поручения президента РФ Владимира Путина о бесплатной догазификации жилых домов.
Планируется, что до конца 2022 года газ подведут к 30 тысячам домовладений. А к 2030 году доступ к газу в области получат 90% жилых домов.
Ранее мы писали, что в Свердловской области низкий уровень газификации. Сколько городов и сел области газифицированы, насколько эти показатели соотносятся с показателями соседних регионов и со среднероссийскими, а также в чем причины низкого уровня газификации на Среднем Урале – в материале veved.ru.
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