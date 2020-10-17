В Свердловской области запустили ресурс для сотрудничества граждан с властью

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

На Среднем Урале появился портал «Открытое правительство Свердловской области» для сотрудничества граждан с властью, об этом рассказали в администрации уральской столицы.«Ресурс создан для того, чтобы объединить знания власти, граждан, экспертов и организаций на благо эффективного социально-экономического развития региона. Он обеспечивает открытость законодательного процесса для общества, улучшает качество подготавливаемых законопроектов, повышает вовлечённость общества в законотворческий процесс», - сказали в пресс-службе мэрии.Жители региона смогут обсудить механизмы развития территории, участвовать в разработке альтернативных версий проектов документов и комментировать и оценивать предложенные поправки. Мнения и инициативы будут учитывать региональная власть и муниципалитеты.Кроме того, горожане смогут принять участие в опросах для повышения эффективности работы органов власти.