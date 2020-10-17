В Свердловской области запустили ресурс для сотрудничества граждан с властью
Политика
Фото: Администрация города Екатеринбурга
На Среднем Урале появился портал «Открытое правительство Свердловской области» для сотрудничества граждан с властью, об этом рассказали в администрации уральской столицы.
«Ресурс создан для того, чтобы объединить знания власти, граждан, экспертов и организаций на благо эффективного социально-экономического развития региона. Он обеспечивает открытость законодательного процесса для общества, улучшает качество подготавливаемых законопроектов, повышает вовлечённость общества в законотворческий процесс», - сказали в пресс-службе мэрии.
Жители региона смогут обсудить механизмы развития территории, участвовать в разработке альтернативных версий проектов документов и комментировать и оценивать предложенные поправки. Мнения и инициативы будут учитывать региональная власть и муниципалитеты.
Кроме того, горожане смогут принять участие в опросах для повышения эффективности работы органов власти.
«Ресурс создан для того, чтобы объединить знания власти, граждан, экспертов и организаций на благо эффективного социально-экономического развития региона. Он обеспечивает открытость законодательного процесса для общества, улучшает качество подготавливаемых законопроектов, повышает вовлечённость общества в законотворческий процесс», - сказали в пресс-службе мэрии.
Жители региона смогут обсудить механизмы развития территории, участвовать в разработке альтернативных версий проектов документов и комментировать и оценивать предложенные поправки. Мнения и инициативы будут учитывать региональная власть и муниципалитеты.
Кроме того, горожане смогут принять участие в опросах для повышения эффективности работы органов власти.
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