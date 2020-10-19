Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал о нарушениях прав пациентов в Уктусском пансионате

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Депутата Госдумы Дмитрия Ионина пригласили в эфир к Андрею Малахову по поводу скандала вокруг Уктусского пансионата. Об этом он написал в своем телеграм-канале, добавив, что не сможет принять приглашение, так как в это время будет на заседании Госдумы. Однако список правонарушений, если не сказать преступлений, совершаемых в пансионате, по словам депутата, значительно шире. И всё это накладывается на полное бездействие правоохранителей.«Пансионат прогремел на всю страну историей с принудительной стерилизацией своих пациенток. Но перечень нехороших историй там гораздо шире.Летом этого года пришлось дойти до Генпрокуратуры по фактам волокиты при расследовании уголовного дела по предоставлению в пансионате фиктивных социальных услуг и подделке подписей пациентов. Только после этого на местном уровне начались движения, а прокуратура отменила отказной материал, вынесенный ранее в отделе полиции №13 города Екатеринбурга. В настоящее время дело расследуется и есть надежда, что федеральный скандал вокруг учреждения поможет добиться справедливости.Также как и на нарушение жилищных прав пациентов. В 2018 году мы помогли через суд проживавшей в Уктусском пансионате Ирине Семёновой получить положенное отдельное жилье как ребенку-сироте. До того она безуспешно пыталась добиться помощи от руководства пансионата в защите её прав, но в ответ она получала лишь травлю и угрозы со стороны врача-психиатра. Сколько ещё в пансионате людей, имеющих законное право на получение жилья - неплохо было бы проверить прокуратуре», – пишет Ионин.