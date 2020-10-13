Власти Свердловской области не будут ограничивать авиасообщение
Политика
Заместитель руководителя свердловского оперативного штаба Павел Креков заявил, что авиасообщение с регионом не будет ограничено.
«В настоящий момент региональный оперативный штаб не рассматривает и не готовит каких-либо предложений по ограничению полетов как из Екатеринбурга, так и в Екатеринбург. Федеральный оперативный штаб также не обсуждает с регионом какие-либо запреты на авиаперевозки. При строгом соблюдении всех противоэпидемических мер в аэропорту Кольцово и на бортах воздушных судов жители Свердловской области могут в достаточно безопасных условиях совершать личные и деловые поездки», – сказал Креков.
Напомним, что за последние сутки в Свердловской области было выявлено 249 случаев коронавируса.
«В настоящий момент региональный оперативный штаб не рассматривает и не готовит каких-либо предложений по ограничению полетов как из Екатеринбурга, так и в Екатеринбург. Федеральный оперативный штаб также не обсуждает с регионом какие-либо запреты на авиаперевозки. При строгом соблюдении всех противоэпидемических мер в аэропорту Кольцово и на бортах воздушных судов жители Свердловской области могут в достаточно безопасных условиях совершать личные и деловые поездки», – сказал Креков.
Напомним, что за последние сутки в Свердловской области было выявлено 249 случаев коронавируса.
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