Власти Свердловской области не будут ограничивать авиасообщение

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Заместитель руководителя свердловского оперативного штаба Павел Креков заявил, что авиасообщение с регионом не будет ограничено.«В настоящий момент региональный оперативный штаб не рассматривает и не готовит каких-либо предложений по ограничению полетов как из Екатеринбурга, так и в Екатеринбург. Федеральный оперативный штаб также не обсуждает с регионом какие-либо запреты на авиаперевозки. При строгом соблюдении всех противоэпидемических мер в аэропорту Кольцово и на бортах воздушных судов жители Свердловской области могут в достаточно безопасных условиях совершать личные и деловые поездки», – сказал Креков.Напомним, что за последние сутки в Свердловской области было выявлено 249 случаев коронавируса.