Прокуратура подала в суд на думу Белоярки, требуя лишить одного из депутатов мандата

13.00 Суббота, 17 октября 2020
Политика
Белоярский межрайонный прокурор Генрих Гулиев обратился в суд с исковым заявлением к местной думе и депутату Алексею Бутакову. В августе на очередном заседании думы часть коллег Бутакова отказалась голосовать за досрочное лишение его полномочий в связи с наличием у него судимости – в июне суд признал его виновным по ч.3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»).

Согласно законодательству, депутатом не может быть человек со вступившим в законную силу приговором суда, но лояльные Бутакову депутаты оставили при мандате «черного лесоруба». Прокуратура подала в суд исковое заявление о том, чтобы лишить-таки депутата мандата. Сам отказ лишать Бутакова мандата, по мнению надзорного органа, свидетельствует о грубом игнорировании представительным органом местного самоуправления требований законодательства о противодействии коррупции.

Напомним, что расследованием уголовного дела в отношении Бутакова занимались сотрудники Следственного отдела по городу Заречный СУ СК России по Свердловской области. Оперативным сопровождением занимались сотрудники территориального отдела УФСБ. По информации издания, уголовное дело возбуждено по факту незаконной рубки недалеко от туристических баз, расположенных на западном берегу Белоярского водохранилища. События происходили зимой 2017-2018 гг.
© Вечерние ведомости
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