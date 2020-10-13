Свердловский обмудсмен предложила создать закон о гражданском обществе

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова предложила создать закон о гражданском обществе. По её словам, он внесет ясность в решение противоречий, возникающих между представителями гражданского общества и правоохранительными ведомствами.«Мои идеи полностью нашли отражение в статье 20 нового закона о Правительстве РФ, проект которого сегодня обсуждался. Однако, я считаю, что на этом нельзя останавливаться. Я попросила коллег рассмотреть возможность создания полноценного закона о гражданском обществе. Мы сегодня в юридическом понятийном аппарате не имеем такого термина как гражданского общество. В полноценном законе должны быть прописаны механизмы и инструменты взаимодействия государства и институтов гражданского общества, меры поддержки и многое другое. Кроме того, он внесёт ясность в решение противоречий, которые часто возникают между представителями гражданского общества и правоохранительными ведомствами», – цитирует Мерзлякову департамент информполитики региона.В разработке и принятии закона будут участвовать институты гражданского общество.