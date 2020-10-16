Сфера образования Среднего Урала справляется с работой в условиях пандемии

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Сфера образования Свердловской области готова к новым вызовам в условиях пандемии и справляется с ними, об этом заявил глава министерства образования региона Юрий Биктуганов.Так, министр отметил, что для контроля за соблюдением особого сантиарного режима в Свердловской области создана рабочая группа, которая выезжает с проверками в образовательные учреждения. Также он напомнил, что педагогам старшего возраста в регионе стоит уйти на самоизоляцию.«Мы рекомендуем педагогам старшего возраста уйти на самоизоляцию. Практически настаиваем на этом, поскольку беспокоимся о состоянии их здоровья. В школах мы выходим на режим замещения другими учителями. В соответствии с федеральным законом, который вступил в силу 12 октября, мы планируем привлечь выпускников педагогических вузов и студентов старших курсов для ведения занятий», – сказал Биктуганов.Напомним, ранее мы писали, что в регионе не исключено продление школьных каникул.