Главой свердловского агрокомплекса станет Артем Бахтерев

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Главой министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Среднего Урала назначат замминистра Артема Бахтерева. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на источник в правительстве области.Соответствующий указ уже подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, однако сам документ пока не опубликован.Напомним, что в середине июля от коронавируса скончался предыдущий министр свердловского АПК Дмитрий Дегтярев.