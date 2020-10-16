Главой свердловского агрокомплекса станет Артем Бахтерев
Политика
Фото: сайт Технопарка высоких технологий Свердловской области
Главой министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Среднего Урала назначат замминистра Артема Бахтерева. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на источник в правительстве области.
Соответствующий указ уже подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, однако сам документ пока не опубликован.
Напомним, что в середине июля от коронавируса скончался предыдущий министр свердловского АПК Дмитрий Дегтярев.
Соответствующий указ уже подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, однако сам документ пока не опубликован.
Напомним, что в середине июля от коронавируса скончался предыдущий министр свердловского АПК Дмитрий Дегтярев.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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