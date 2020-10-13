Путин назначил нового судью в Свердловском областном суде

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ «О назначении судей федеральных судов». Новым судьей Свердловского областного суда стал Илья Григорьев.В пресс-службе областного суда рассказали, что раньше Григорьев был судьей судебной коллегии по уголовным делам Ленинского райсуда Нижнего Тагила.Напомним, что в августе президент РФ назначил судьей Свердловского облсуда Андрея Пушкарева.