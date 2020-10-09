Экс-глава Генпрокуратуры РФ по УрФО назначен судьей свердловского Уставного суда

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Экс-главу управления Генпрокуратуры в УрФО Юрия Турыгина назначили новым судьей Уставного суда Свердловской области. Данное решение о назначении приняли депутаты Заксобрания сегодня, 13 октября.Депутат Вячеслав Вегнер спросил нового судью, планирует ли тот повышать эффективность работы свердловского Уставного суда, рассматривающего последнее время лишь одно-два дела в год.– Я полагаю, что вопрос эффективности деятельности уставного суда действительно требует решения. После назначения намерен этим вопросом заняться. В Уставном суде рассматривается от 2 до 12 дел. Сейчас в производстве суда находятся три дела. Само по себе принятие решений требует времени, это связано с процедурой рассмотрения дел. То, что дел меньше, это говорит о качественной работе суда. Полагаю, я справлюсь с той задачей, которую ставят передо мной, – заявил Юрий Турыгин.Добавим, что Турыгин стал начальником управления Генпрокуратуры РФ по УрФО в октябре 2016 года. В отставку он ушел в июле прошлого года.