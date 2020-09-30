Генерал-майор ФСБ в отставке прокомментировал вмешательство Турции в конфликт в Нагорном Карабахе

Иван Морозов © Вечерние ведомости

Генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома общественной организации «Офицеры России» Александр Михайлов в разговоре с корреспондентом veved.ru заявил, что в настоящее время сложно прогнозировать, когда Армения и Азербайджан придут к мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, все «зависит как от внутренней ситуации в обеих странах, раньше живших под одной крышей», так и от турецкого вмешательства, которое сейчас наблюдает все мировое сообщество.«Пока мы наблюдаем эскалацию, но я надеюсь, что стороны выйдут если хотя бы не на диалог, то на приостановление боевых действий. К сожалению, Турция там играет в свою игру, проявляет свои амбиции, играя на стороне Азербайджана, но ничего положительного от стороннего вмешательства ожидать не стоит. Исторически отношения армян и турок достаточно напряжённые и рудименты прошлого начинают себя опять проявлять», – рассказал Александр Михайлов.Он также прокомментировал участие сирийских боевиков в конфликте в Нагорном Карабахе.«Я не исключаю что сирийские боевики могут участвовать в боевых в действиях в Нагорном Карабахе, это обычные наемники, которые воют за деньги, за доллары. Когда в одном месте война заканчивается, при окончании заработка они перемещаются в зону другого конфликта, для большинства из них это способ заработка, не более», – выразил мнение Александр Михайлов.Напомним, что ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что в зону конфликта в Нагорном Карабахе перебрасывают тысячи воюющих на Ближнем Востоке радикалов из международных террористических организаций. С аналогичным заявлением также выступал президент Франции Эммануэль Макрон, отмечая, что боевики были переброшены через Баку.