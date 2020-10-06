Часть чиновников мэрии Екатеринбурга могут перевести на удаленку
Политика
Мэрия Екатеринбурга переходит на удаленную работу. Как пишет Е1 со ссылкой на источник в городской администрации, уже в понедельник чиновникам объявят, что треть из них будет работать дома.
По словам источника, сейчас готовится нормативная база. Скорее всего, уже 12 октября документы будут подписаны. Данное распоряжение коснется как городской, так и районных администраций. Также на удаленку переведут часть сотрудников нестратегических муниципальных мероприятий.
Добавим, что, возможно, на удаленку из-за случаев ОРВИ и контактных по коронавирусу переведут больше трети сотрудников муниципальных органов.
По словам источника, сейчас готовится нормативная база. Скорее всего, уже 12 октября документы будут подписаны. Данное распоряжение коснется как городской, так и районных администраций. Также на удаленку переведут часть сотрудников нестратегических муниципальных мероприятий.
Добавим, что, возможно, на удаленку из-за случаев ОРВИ и контактных по коронавирусу переведут больше трети сотрудников муниципальных органов.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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