Часть чиновников мэрии Екатеринбурга могут перевести на удаленку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Мэрия Екатеринбурга переходит на удаленную работу. Как пишет Е1 со ссылкой на источник в городской администрации, уже в понедельник чиновникам объявят, что треть из них будет работать дома.По словам источника, сейчас готовится нормативная база. Скорее всего, уже 12 октября документы будут подписаны. Данное распоряжение коснется как городской, так и районных администраций. Также на удаленку переведут часть сотрудников нестратегических муниципальных мероприятий.Добавим, что, возможно, на удаленку из-за случаев ОРВИ и контактных по коронавирусу переведут больше трети сотрудников муниципальных органов.