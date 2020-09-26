Свердловские власти планируют ужесточить «коронавирусные» ограничения

15.52 Понедельник, 5 октября 2020
Политика
В Свердловской области в течение двух недель могут ввести новые ограничения в связи с ростом количества новых случаев заражения коронавирусом. Об этом пишет E1.RU со ссылкой на источник в региональном правительстве.

— До 20-х чисел октября возможно принятие общефедерального решения об ужесточении режима. Если такого решения не будет, то регионы получат разрешение самостоятельно определять, когда и как вводить карантинные меры, как это было весной. В таком случае решение будет принимать губернатор, — сообщил источник в свердловском правительстве.

По его словам, ограничения могут ужесточить в течение 1-2 недель. Сначала будут запрещены массовые мероприятия.

Добавим, что количество новых случаев COVID-19 увеличивается каждый день. За минувшие сутки зафиксировали еще 175 заболевших.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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