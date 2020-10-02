Сергей Удальцов заявил, что Ельцин центр в Екатеринбурге необходимо закрыть
Политика
Фото: Телеграм-канал Сергея Удальцова
В Москве во время акции памяти погибших защитников Верховного Совета в октябре 1993 года координатор Левого Фронта Сергей Удальцов заявил, что Ельцин центр в Екатеринбурге необходимо закрыть, а в столице - не открывать. Также он считает, что погибшим в «черном октябре» необходимо установить памятник и провести расследование тех событий.
В акции возле Дома правительства принимают участие около 1000 человек. Участники вспоминают погибших от расстрела сторонников Советской власти в 1993 году. Люди пришли с фотографиями погибших и плакатами «Власть нелегитимна с 1993 года!», «Путин продолжает дело Ельцина!».
По информации телеграм-канала Сергея Удальцова, пока акция проходит спокойно - задержаний нет, полицейские ведут себя сдержанно.
В акции возле Дома правительства принимают участие около 1000 человек. Участники вспоминают погибших от расстрела сторонников Советской власти в 1993 году. Люди пришли с фотографиями погибших и плакатами «Власть нелегитимна с 1993 года!», «Путин продолжает дело Ельцина!».
По информации телеграм-канала Сергея Удальцова, пока акция проходит спокойно - задержаний нет, полицейские ведут себя сдержанно.
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