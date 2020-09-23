Губернатор Свердловской области потребовал усилить масочный режим

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал от глав муниципалитетов региона усилить масочный режим.«Складывается впечатление, что в общественном транспорте: трамваях, автобусах, маршрутных такси ношение масок перестало быть обязательным. Это недопустимо. Я прошу главу Екатеринбурга доложить, почему ослаблен контроль за соблюдением масочного режима, тем более что я на это уже не раз указывал. Это касается и остальных глав», - сказал губернатор.Также он попросил соблюдать меры безопасности самих жителей региона.