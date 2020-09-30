В Екатеринбурге выбрали нового главу департамента образования

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге определили нового главу департамента образования. Им стал директор Дворца молодежи Константин Шевченко.Как передает Е1, приказ о назначении Шевченко будет подписан в ближайшее время. Должность директора Дворца молодежи он занимал более 10 лет.Напомним, до этого начальникам департамента была Екатерина Сибирцева, которая теперь занимает пост вице-мэра по соцполитике.