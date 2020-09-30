В Екатеринбурге выбрали нового главу департамента образования
Политика
Фото: justmedia.ru
В Екатеринбурге определили нового главу департамента образования. Им стал директор Дворца молодежи Константин Шевченко.
Как передает Е1, приказ о назначении Шевченко будет подписан в ближайшее время. Должность директора Дворца молодежи он занимал более 10 лет.
Напомним, до этого начальникам департамента была Екатерина Сибирцева, которая теперь занимает пост вице-мэра по соцполитике.
Как передает Е1, приказ о назначении Шевченко будет подписан в ближайшее время. Должность директора Дворца молодежи он занимал более 10 лет.
Напомним, до этого начальникам департамента была Екатерина Сибирцева, которая теперь занимает пост вице-мэра по соцполитике.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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