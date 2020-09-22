Куйвашев назначил нового руководителя свердловского МФЦ

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев назначил на должность директора регионального МФЦ Анастасию Девятых – замначальника отдела развития электронного правительства департамента информатизации и связи.С 2017 года пост руководителя регионального МФЦ занимала Наталья Змеева, однако 25 сентября 2020 года действие контракта завершилось. 24 сентября сотрудники МФЦ обратились к Евгению Куйвашеву просьбой продлить контракт со Змеевой.– Благодаря Наталье Александровне Змеевой наш большой коллектив является дружным и работающим по принципу одной команды. Буквально недавно Наталья Александровна Змеева была награждена вами Почётной грамотой Губернатора Свердловской области «За добросовестный труд и большой вклад в развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Свердловской области», – написано в коллективном письме. Однако губернатор принял другое решение.В мае прошлого года Куйвашев включил Анастасию Девятых в состав рабочей группы по реализации проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город». Тогда ее назначили секретарем рабочей группы.